Polisin aldığı tüm tedbirleri hiçe saydı, şüpheli çantayı gidip eliyle açtı | Video
Trabzon’un Ortahisar ilçesi Atatürk Alanında bugün akşam saatlerinde şüpheli çanta paniği yaşanırken, bir şahıs polisin tüm tedbirlerini hiçe sayarak gidip çantayı eliyle açtı. Polis ekipleri şahsı olay sonrası gözaltına aldı.
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