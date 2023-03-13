Video Yaşam Polisin aldığı tüm tedbirleri hiçe saydı, şüpheli çantayı gidip eliyle açtı | Video
Polisin aldığı tüm tedbirleri hiçe saydı, şüpheli çantayı gidip eliyle açtı | Video

Polisin aldığı tüm tedbirleri hiçe saydı, şüpheli çantayı gidip eliyle açtı | Video

13.03.2023 | 10:20

Trabzon’un Ortahisar ilçesi Atatürk Alanında bugün akşam saatlerinde şüpheli çanta paniği yaşanırken, bir şahıs polisin tüm tedbirlerini hiçe sayarak gidip çantayı eliyle açtı. Polis ekipleri şahsı olay sonrası gözaltına aldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Alınan bilgiye göre, bugün saat 17.08 sıralarında Atatürk Alanına bırakılan sahipsiz bir sırt çantası çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşların çevrede devriye gezen polis ekiplerine ihbarı üzerine polis ekipleri bölgeyi kordon altına aldı. Olay yerine bomba imha ekibi çağrılırken, ekibin hazırlık yaptığı sırada çevredeki kalabalığın içinden elinde sigarayla sırt çantasının yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs çantayı açarak polis ekiplerine korkulacak bir şey olmadığını söyledi. İçinden elbise ve iç çamaşırı çıkan çantayı eline alarak sallayan şahıs polis ekipleri tarafından toplum hayatını tehlikeye atmaktan şahsı gözaltına aldı. Kimliği açıklanmayan şahsın alkollü olduğu iddia edilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Avcılar’da boşaltılan binanın dış cephesi ve sökülen PVC pencereler yandı | Video 03:35
Avcılar'da boşaltılan binanın dış cephesi ve sökülen PVC pencereler yandı | Video 13.03.2023 | 11:22
Gölköy Baraj Gölü tamamen doldu | Video 01:06
Gölköy Baraj Gölü tamamen doldu | Video 13.03.2023 | 10:59
Deprem uzmanı açıkladı: “Marmara’da 6.5’in üzerinde deprem olmaz” | Video 03:05
Deprem uzmanı açıkladı: “Marmara’da 6.5’in üzerinde deprem olmaz” | Video 13.03.2023 | 11:20
Geyiktepesi’nde depremde dev yarık ve çatlaklar oluştu | Video 01:53
Geyiktepesi'nde depremde dev yarık ve çatlaklar oluştu | Video 13.03.2023 | 10:59
Dron görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi | Video 08:57
Dron görüntüleri, felaketin boyutunu gözler önüne serdi | Video 13.03.2023 | 10:20
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Mart 2023 Pazartesi atv izle! | Video 05:11
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Mart 2023 Pazartesi atv izle! | Video 13.03.2023 | 10:24
Polisin aldığı tüm tedbirleri hiçe saydı, şüpheli çantayı gidip eliyle açtı | Video 01:22
Polisin aldığı tüm tedbirleri hiçe saydı, şüpheli çantayı gidip eliyle açtı | Video 13.03.2023 | 10:20
Bursa’da seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı | Video 03:02
Bursa’da seyir halindeki halk otobüsü alev alev yandı | Video 13.03.2023 | 09:34
Bölgede art arda depremler! Malatya ve Hatay sallandı | Video 01:10
Bölgede art arda depremler! Malatya ve Hatay sallandı | Video 13.03.2023 | 09:33
Depremle yerle bir olan Emek Mahallesi’nin sakinleri, kentsel dönüşüm gerçeğini anlattı: CHP’li belediye başkanı karşı çıkınca... | Video 04:41
Depremle yerle bir olan Emek Mahallesi'nin sakinleri, kentsel dönüşüm gerçeğini anlattı: CHP’li belediye başkanı karşı çıkınca... | Video 13.03.2023 | 09:41
Hem imalat hem satış yapıyorlardı… Silahlarla yakalandılar | Video 00:36
Hem imalat hem satış yapıyorlardı… Silahlarla yakalandılar | Video 13.03.2023 | 09:34
Osmaniye’de aileler konteyner kente yerleşmeye başladı | Video 03:59
Osmaniye’de aileler konteyner kente yerleşmeye başladı | Video 13.03.2023 | 09:28
Evlerin yakınında bulunan yol depremde çöktü | Video 03:18
Evlerin yakınında bulunan yol depremde çöktü | Video 13.03.2023 | 09:27
Yüksekova’da baharın müjdeleyicisi kardelenler çiçek açtı | Video 04:58
Yüksekova’da baharın müjdeleyicisi kardelenler çiçek açtı | Video 13.03.2023 | 09:05
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı | Video 03:39
Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki dansı hayran bıraktı | Video 13.03.2023 | 09:04
Depremden etkilenen 3 ilde eğitim öğretim yeniden başladı | Video 03:49
Depremden etkilenen 3 ilde eğitim öğretim yeniden başladı | Video 13.03.2023 | 09:12
İstanbul, İzmir ve Bursa’da MLKP’ye operasyon: 11 gözaltı | Video 00:40
İstanbul, İzmir ve Bursa’da MLKP’ye operasyon: 11 gözaltı | Video 13.03.2023 | 09:04
Diyarbakır’da trafik uygulaması: 8 bin 128 lira ceza kesildi | Video 02:31
Diyarbakır’da trafik uygulaması: 8 bin 128 lira ceza kesildi | Video 13.03.2023 | 08:39
Etiler’de lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı | Video 02:04
Etiler’de lüks restoranda silahlı kavga: 1 yaralı | Video 13.03.2023 | 08:39
Tartıştığı şahsı kurşun yağmuruna tuttu, bacağından yaralayıp kaçtı | Video 01:19
Tartıştığı şahsı kurşun yağmuruna tuttu, bacağından yaralayıp kaçtı | Video 13.03.2023 | 08:39

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA