Video Yaşam Polisin bulduğu kayıp Ebutalip, karısını görünce hüngür hüngür ağladı
Polisin bulduğu kayıp Ebutalip, karısını görünce hüngür hüngür ağladı

Polisin bulduğu kayıp Ebutalip, karısını görünce hüngür hüngür ağladı

20.11.2021 | 16:48

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Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'nde börek almaya gittiğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen zihinsel ve bedensel engelli Ebutalip Çalışkan, evinden 80 kilometre uzaklıkta Kayseri'de bulundu. Polis tarafından eşine teslim edilen Ebutalip Çalışkan, karısını karşısında görünce ağladı.

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