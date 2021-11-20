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OTOMATİK OYNAT
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Polisin bulduğu kayıp Ebutalip, karısını görünce hüngür hüngür ağladı 20.11.2021 | 16:48
04:02
İstanbul'da taksideki kadın ile eğitmenin arbedesi kamerada 20.11.2021 | 15:44
01:41:34
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Kapıları taşla kırıp soyuyorlardı! O hırsızlar yakalandı 20.11.2021 | 11:32
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Muska ve meyve suyu kutusundan uyuşturucu çıktı 20.11.2021 | 10:43
03:25
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Bursa'da akılalmaz kaza araç kamerasına böyle yansıdı 20.11.2021 | 10:28
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SON DAKİKA: Manisa'da kan donduran vahşet! 20.11.2021 | 09:06
01:07
Helikopterden tespit edildiler! 37 sürücüye 7 bin 368 lira ceza... 20.11.2021 | 09:28
01:14
Konya'da 5 katlı apartmanda yangın paniği 20.11.2021 | 09:06
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Pendik'te acil serviste doktora saldırı kamerada | Video 20.11.2021 | 00:26
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İşini severek yapan temizlik görevlisi takdir topluyor | Video 20.11.2021 | 00:08
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FETÖ’cü binbaşıların ‘hacamat’ yalanı | Video 19.11.2021 | 16:35
Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'nde börek almaya gittiğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen zihinsel ve bedensel engelli Ebutalip Çalışkan, evinden 80 kilometre uzaklıkta Kayseri'de bulundu. Polis tarafından eşine teslim edilen Ebutalip Çalışkan, karısını karşısında görünce ağladı.