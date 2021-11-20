Polisin bulduğu kayıp Ebutalip, karısını görünce hüngür hüngür ağladı

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçesi'nde börek almaya gittiğini söyleyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen zihinsel ve bedensel engelli Ebutalip Çalışkan, evinden 80 kilometre uzaklıkta Kayseri'de bulundu. Polis tarafından eşine teslim edilen Ebutalip Çalışkan, karısını karşısında görünce ağladı.