Polisin ‘dur’ ihtarına uymadı, kaçmaya başlayan alkollü sürücü kaza yaptı | Video
Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil, 10 kilometrelik kovalamanın ardından kontrolden çıkıp yan yattı. Araç içerisindeki 3 kişi gözaltına alınırken sürücünün alkollü olduğu için kaçtığı öğrenildi.
Sürücü V.Ü ve yanındaki 2 arkadaşı yan yatan otomobilden çıkıp kaçmak istedi. Polisler şüphelilerin kaçmasına izin vermeyerek yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler polis merkezine götürüldü. Sürücünün alkollü olduğu için kaçtığı tespit edildi.
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