Video Yaşam Polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiler tarafından yakalandı | Video
Polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiler tarafından yakalandı | Video

Polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiler tarafından yakalandı | Video

28.12.2024 | 09:26

Aksaray'da polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü önce araçla, sonra da yaya olarak kaçtı. Kısa sürede bekçiler tarafından yakalanan sürücü gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye, karayolunda uygulama yapan polis şüphe üzerine şehir merkezi istikametine seyreden otomobile 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü araçla kaçarken polis ekipleri de aracın peşine düştü. Makas kavşağına kadar kaçan sürücü, aracı petrol istasyonuna bırakıp yaya olarak kaçmak istedi. Petrol istasyonun bahçe kısmında ağaç altına saklanan sürücü, bekçilerin durumu yaptığı arama tarama sonucu kıskıvrak yakalandı. İsmi açıklanmayan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınırken, araç detaylı arama ve sorgulanmak üzere sürücüyle birlikte emniyete götürüldü.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü bekçiler tarafından yakalandı | Video 01:15
Polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü bekçiler tarafından yakalandı | Video 28.12.2024 | 09:26
Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 62 düzensiz göçmen Ayvalık açıklarında kurtarıldı | Video 00:41
Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 62 düzensiz göçmen Ayvalık açıklarında kurtarıldı | Video 28.12.2024 | 09:25
Hatay’da 2 katlı bina alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 01:44
Hatay'da 2 katlı bina alevlere teslim oldu! O anlar kamerada | Video 27.12.2024 | 16:58
Gaziantep’te başıboş köpek kız çocuğuna böyle saldırdı! | Video 00:34
Gaziantep'te başıboş köpek kız çocuğuna böyle saldırdı! | Video 27.12.2024 | 15:58
23 yaşındaki öğretmenin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı | Video 01:09
23 yaşındaki öğretmenin öldüğü kazada minibüs şoförü tutuklandı | Video 27.12.2024 | 15:54
Polisin uyuşturucu ele geçirdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı | Video 00:46
Polisin uyuşturucu ele geçirdiği operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı | Video 27.12.2024 | 15:17
Husumetlisinin park halindeki otomobiline ateş açtı! O anlar kamerada | Video 00:46
Husumetlisinin park halindeki otomobiline ateş açtı! O anlar kamerada | Video 27.12.2024 | 15:08
Arnavutköy’de 37 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 00:37
Arnavutköy’de 37 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı | Video 27.12.2024 | 14:26
Samsun merkezli DEAŞ operasyonu: 6 kişi yakalandı | Video 01:03
Samsun merkezli DEAŞ operasyonu: 6 kişi yakalandı | Video 27.12.2024 | 13:46
Ağrı’da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı | Video 01:07
Ağrı'da silah ticareti operasyonu: 16 gözaltı | Video 27.12.2024 | 13:39
Eyüpsultan’da kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 04:21
Eyüpsultan’da kuyumcu, borcunu istemeye gelen müşterisini silahla vurdu! O anlar kamerada | Video 27.12.2024 | 11:57
Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi | Video 00:45
Sazan sarmalı yöntemiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi | Video 27.12.2024 | 11:14
133 yılla aranan cezaevi firarisi Ankara’da yakalandı | Video 00:39
133 yılla aranan cezaevi firarisi Ankara'da yakalandı | Video 27.12.2024 | 11:00
32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı | Video 01:07
32 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranıyordu, uyuşturucuyla yakalandı | Video 27.12.2024 | 11:00
Canını hiçe sayan hırsız, çatıdan eve böyle girdi | Video 04:17
Canını hiçe sayan hırsız, çatıdan eve böyle girdi | Video 27.12.2024 | 10:46
Malatya’da telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama | Video 00:38
Malatya'da telefon dolandırıcılığına 3 tutuklama | Video 27.12.2024 | 10:18
Tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada | Video 02:19
Tırla çarpışan motosiklet sürücüsünün öldüğü feci kaza kamerada | Video 27.12.2024 | 09:38
Kayseri’de cinayet! Bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti | Video 02:02
Kayseri'de cinayet! Bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti | Video 27.12.2024 | 09:38
Banka çalışanını silahla başından yaralayıp 8 saat esir tutan sanığa 18 yıl hapis cezası | Video 02:44
Banka çalışanını silahla başından yaralayıp 8 saat esir tutan sanığa 18 yıl hapis cezası | Video 27.12.2024 | 09:38
Adana’da döviz bürosunda silahlı soygun ve rehin alma anı kamerada | Video 02:39
Adana’da döviz bürosunda silahlı soygun ve rehin alma anı kamerada | Video 27.12.2024 | 09:08

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA