Video Yaşam Polisin durdurduğu sürücü hem alkollü hem ehliyetsiz çıktı | Video
Polisin durdurduğu sürücü hem alkollü hem ehliyetsiz çıktı | Video

Polisin durdurduğu sürücü hem alkollü hem ehliyetsiz çıktı | Video

03.06.2024 | 16:02

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri şüphelenip durdurdukları motosikletin çalıntı olduğunu tespit ettiler. Alkollü ve ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.

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İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ilçe girişinde yaptıkları uygulamada bir motosiklet sürücüsünü şüphelenerek durdurdu. Durdurulan motosiklet sürücüsüne yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz, ayrıca motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Alkolmetreyi üfleyen sürücü, 1.70 promil alkollü çıkınca, 19 bin 407 lira idari para cezası kesilirken, başka araca ait plaka kullanmaktan ise 32 bin 170 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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