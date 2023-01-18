Polisin önünde pikapla çarpışan motosikletliler böyle kaçtı | Video

Çorum’da meydana gelen motosiklet kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Kameraları’na yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde sürücüler ve yayalar ölümden döndü. 2022 yılında yaşanan 485 bin 48 kazanın 79 bin 874’ünü bisiklet, motosiklet ve motobisiklet kazaları oluşturdu.

Çorum'da meydana gelen motosiklet kazaları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İnönü caddesinde meydana gelen kazada üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan pikapa çarpıyor. Çarpışmanın etkisiyle motordan düşen gençler ayağa kalktıktan sonra kaçmaya başlıyorlar. Bu sırada olay yerinden trafik polisleri kaçan gençlerin peşlerine düşerek kısa süre sonra yakalayarak gözaltına alıyor.

Cemilbey caddesinde meydana gelen kazada ise sola dönmeye çalışan minibüse caddede seyir halinde olan motosiklet çarpıyor. Eşref Hoca caddesinde ise seyir halinde olan motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayalardan birisine çarpıyor. Çarpmanın ardından kontrolden çıkan motosiklet devriliyor. Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde de bir yaya karşıdan karşıya geçmeye çalışırken motosikletin çarpmasıyla yere düşüyor.



KULLANIM ARTTIKÇA MOTOSİKLET KAZALARI DA ARTIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre, 2022 yılında ülke genelinde 485 bin 48 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 bin 282 kişi hayatını kaybetti. Trafik kazalarına sebep olan unsurların başında sürücü yaya ve araçlar gelirken, kazalara karışan araç türlerine bakıldığında ise otomobillerden sonra ikinci sırayı motosikletler aldı. 2022 yılında 485 bin 48 kazanın 79 bin 874'ünü bisiklet, motosiklet ve motobisiklet kazaları oluşturdu.



ÇORUM POLİSİNDEN SIKI DENETİM

Çorum Emniyet Müdürlüğü de motosiklet kazalarını önlemek ve trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu çerçevede, motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarının oluş türleri, zamanları ve sürücü kusurları vb. bilgilere dayalı olarak analizler yapılıyor. Etkin, sürekli ve yoğun denetimlerle saha hâkimiyeti artırılarak kazaların önüne geçilmesi sağlanıyor. Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 2022 yılı içerisinde 9 bin 315 motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi yapılırken bir önceki yıla oranla denetimlerde yüzde 8'lik artış oldu.



MOTOSİKLET KAZALARINDA YÜZDE 71'LİK ARTIŞ

Ayrıca motosiklet ve motorlu bisikletlerin toplam tescilli araçlar içerisindeki oranı Çorum'da yüzde 9,1 olmasına rağmen, 2022 yılı döneminde yaralanmalı ve ölümlü trafik kazasına karışan taşıtların yüzde 28,5'ini motosiklet ve motorlu bisiklet türü taşıtların oluşturduğu, motosiklet kazaların geçen yıla göre yüzde 71 arttığı, elektrikli skuterlerin ise 17 yaralanmalı trafik kazasına karıştıkları tespit edildi.

2022 yılında sürücülerinin kusurlu olduğu motosiklet ve motorlu bisikletlerin karıştığı kazalar incelendiğinde ise sürücülerin araçların hızını yol, hava ve trafik durumuna uydurmadığı, kavşak geçiş önceliği ve kuralları, şerit izleme ve değiştirme kuralı, takip mesafesi ve doğrultu değiştirme kurallarına uymadıkları ortaya çıktı. "Etkin, sürekli, yoğun" yapılan denetimlerle trafik güvenliğinin arttırılması, kazaların önlenmesi, trafik kazası sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi, sürücülerin trafik kurallarına uyma düzeylerinin daha üst seviyeye çıkarılması amacıyla Çorum genelinde "motosiklet ve motorlu bisikletlere" yönelik denetimlerin 2023 yılı içerisinde de devam edeceği bildirildi.