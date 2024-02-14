Polisin operasyon yaptığı evden uzun namlulu silah ve tabancalar çıktı | Video 14.02.2024 | 10:16 Adana’da Seyhan polisi iki farklı eve yaptığı operasyonda uzun namlulu piyade tüfeği, ruhsatsız tabancalar ve çelik yelek ele geçirirken olayla ilgili 3 kişiyi yakaladı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde iki farklı ikamette ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine 2 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında Kadir K., Mehmet Reşit K. ile Doğan D. yakalandı.

Evde yapılan arama çalışmalarında, uzun namlulu piyade tüfeği, 2 adet uzun namlulu piyade tüfeği şarjörü, 71 adet uzu namlulu piyade tüfeği mermisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 25 adet tabanca mermisi ile 1 adet çelik yelek ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir K. tutuklanırken Mehmet Reşit K. ve Doğan D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.