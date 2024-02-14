Video Yaşam Polisin operasyon yaptığı evden uzun namlulu silah ve tabancalar çıktı | Video
Polisin operasyon yaptığı evden uzun namlulu silah ve tabancalar çıktı | Video

Polisin operasyon yaptığı evden uzun namlulu silah ve tabancalar çıktı | Video

14.02.2024 | 10:16

Adana’da Seyhan polisi iki farklı eve yaptığı operasyonda uzun namlulu piyade tüfeği, ruhsatsız tabancalar ve çelik yelek ele geçirirken olayla ilgili 3 kişiyi yakaladı.

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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçesi Mahallesi'nde iki farklı ikamette ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine 2 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında Kadir K., Mehmet Reşit K. ile Doğan D. yakalandı.

Evde yapılan arama çalışmalarında, uzun namlulu piyade tüfeği, 2 adet uzun namlulu piyade tüfeği şarjörü, 71 adet uzu namlulu piyade tüfeği mermisi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet tabanca şarjörü, 25 adet tabanca mermisi ile 1 adet çelik yelek ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kadir K. tutuklanırken Mehmet Reşit K. ve Doğan D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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