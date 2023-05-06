Polisin sigara ve içki operasyonunda nereye kaçacaklarını şaşırdılar | Video 06.05.2023 | 12:22 Artvin’in Hopa ilçesinde polis ve zabıta ekiplerince kaçak içki ve sigara operasyonu düzenlendi. Cadde üzerinde tezgah açan yabancı uyruklu satıcılar nereye kaçacağını şaşırdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinin en işlek caddelerinden birinde seyyar tezgah açıp kaçak içki ve sigara satan yabancı uyruklu satıcılara, polis ve zabıta ekiplerince operasyon düzenlendi.Karşılarında zabıta ve polis ekiplerini gören satıcılar nereye kaçacaklarını şaşırırken, o görüntüler ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Yakalanan içki ve sigaralara el konulurken, satıcılara ise adli işlem yapıldı.