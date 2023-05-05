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Polisin yakaladığı silah, uyuşturucu çetesini çökertti | Video

Polisin yakaladığı silah, uyuşturucu çetesini çökertti | Video

05.05.2023 | 11:51

Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 8 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi çeteye ait silahı düşürünce yakayı ele verdi. Bunun üzerine bir ay boyunca tahta kaşıkla cinsel istismara maruz bırakıldığını ve işkence yapıldığını iddia eden genç polise sığındı. Çete üyesi 8 şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor.

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İddialara göre Zonguldak'ta öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci A.S.K.'nin elinde silah görenler durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler genci yakalamak istedi. Bu sırada silah yere düştü. Silaha el konulurken A.S.K.'yi arama çalışmasıs başlatıldı. Çete üyeleri tarafından silahın nerede olduğu sorulması üzerine A.S.K. silahı düşürdüğünü söyledi. İddiaya göre çetenin hücre evine götürülen gence bir ay boyunca işkence yapıldı.
Tahta kaşıkla gence cinsel istismarda bulunan çete üyeleri o anları da kameraya kaydetti. Çete üyeleri A.S.K.'nın ailesine görüntüler olduğunu söyleyerek 500 bin liralık fidye istedi. Genç aynı zamanda da çete üyeleri tarafından da darp edildi. Yaşadıklarının ardından polise sığınan A.S.K., kendisine ait cinsel içerikli görüntüler olduğunu ve tehdit edildiğini söyledi.

DÜŞEN SİLAH ÇETEYİ ÇÖKERTTİ
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Asayiş ŞUbe Müdürlüğü ekipleri bir taraftan düşürülen silahın sahibini araştırırken gencin de ifadeleri üzerine harekete geçti. Zonguldak'a uyuşturucu getirelerek üniversitelilere şantajla torbacılık yaptırıldığı iddiası üzerine çeteye operasyon yapıldı. Eş zamanlı operasyonlarda çete yöneticileri olduğu iddia edilen baba Ayhan K. ile oğlu Samet K. gözaltına alındı. Çete liderleriyle birlikte gözaltına alınan toplam 8 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Haklarında uyuşturucu madde ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, şantaj, gasp, yağma, tehdit, eziyet, ruhsatsız silah taşımak ve otomobil hırsızlığı suçlarından işlem yapılan şüphelilerin adliyedeki sorgusu sürüyor. İşkenceye maruz kalan A.S.K. da şüphelilerle birlikte adliyeye getirildi. Gencin vücudununun çeşitli yerlerinde morluklar olduğu görüldü.

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