Video Yaşam Polisin yürekleri ısıtan sokak köpeği nöbeti | Video
Polisin yürekleri ısıtan sokak köpeği nöbeti | Video

Polisin yürekleri ısıtan sokak köpeği nöbeti | Video

21.01.2024 | 12:25

Antalya'da devriye halindeki trafik polisleri, yolun karşısına geçmeye çalışan ve yaralı olduğu anlaşılan sokak köpeğinin başından ayrılmadı. Köpeğin akan trafikte bir aracın altında ezilmemesi için başında nöbet tutan ve yola koydukları dubayla köpeği koruma altına alan iki trafik polisi, yaklaşık 45 dakika sonra köpeğin aksayarak da olsa yürüyerek ayrılmasıyla bölgeden ayrıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Görenlerin içini ısıtan olay Çağlayan Mahallesinde dün akşam saat 22.00 sıralarında yaşandı. Bölgede devriye görevi yapa trafik polisleri, yolun ortasında bir sokak köpeğini görünce araçların altında kalmaması için harekete geçti. Akan trafik arasındaki köpeği kenara alan polisler köpeğin yürümekte zorlandığını fark edince Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü görevlilerine haber verdi. Hayvan ambulansının gelmesi için bekleyen polisler , yolun kenarında kıpırdamadan yatan köpek için bir duba getirerek güvenliğini sağladı. Yaklaşık 45 dakika köpeğin başında bekleyip onunla ilgilenen polislerin köpeği kaldırıma çıkarma çabaları da sonuç vermedi. Yattığı yerde güvenliğini sağlayan ve bir yandan da akan trafiği yöneten polisler, köpeğin ayağa kalkıp yürümeye çalıştığını görünce tedavisinin yapılması için engel olmaya çalıştılar. Köpeğin önüne geçip durmasını sağlayan polisler, köpeğin bir süre sonra aksayarak da olsa yürüyebildiğini görünce gitmesine izin verdiler. Önce kaldırıma, oradan da çimlerin arasına giden köpek bir süre sonra gözden kayboldu.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Polisin yürekleri ısıtan sokak köpeği nöbeti | Video 04:43
Polisin yürekleri ısıtan sokak köpeği nöbeti | Video 21.01.2024 | 12:25
İstanbul Havalimanı’nda 586 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:33
İstanbul Havalimanı’nda 586 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video 21.01.2024 | 12:25
Taksiye ödediği paralar fazla gelince taksici oldu | Video 10:09
Taksiye ödediği paralar fazla gelince taksici oldu | Video 21.01.2024 | 10:14
İstanbul’da korku dolu anlar!: Kepçenin vurduğu duvar yerle bir oldu | Video 01:40
İstanbul'da korku dolu anlar!: Kepçenin vurduğu duvar yerle bir oldu | Video 21.01.2024 | 10:14
Para isteyen madde bağımlısı ağabeyini vurdu | Video 02:45
Para isteyen madde bağımlısı ağabeyini vurdu | Video 21.01.2024 | 10:14
6 ilde Mercek-10 operasyonu | Video 00:58
6 ilde "Mercek-10" operasyonu | Video 21.01.2024 | 08:50
11 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video 00:38
11 göçmen kaçakçısı yakalandı | Video 21.01.2024 | 08:50
Şişli’deki AVM’de dehşet anları! Otomobille yürüyen merdivene daldı | Video 01:08
Şişli'deki AVM’de dehşet anları! Otomobille yürüyen merdivene daldı | Video 21.01.2024 | 08:49
Babasını öldürüp kaçtı, cinayeti telefonla ihbar etti: Babamı bıçakladım, ölmüş olabilir | Video 00:30
Babasını öldürüp kaçtı, cinayeti telefonla ihbar etti: "Babamı bıçakladım, ölmüş olabilir" | Video 21.01.2024 | 08:49
İzmir’de inişe hazırlanan uçağa lazer tuttular | Video 00:19
İzmir'de inişe hazırlanan uçağa lazer tuttular | Video 21.01.2024 | 08:49
Köpek girdiği kümesten tavuğu alıp böyle kaçtı 00:50
Köpek girdiği kümesten tavuğu alıp böyle kaçtı 20.01.2024 | 21:07
Kamyon kasasında 1 milyon 842 bin 500 tütün dolu makaron yakalandı | Video 00:16
Kamyon kasasında 1 milyon 842 bin 500 tütün dolu makaron yakalandı | Video 20.01.2024 | 16:37
Ataşehir’de kuyumcu soygunu kamerada; 6 saat içinde yakalandı | Video 01:00
Ataşehir'de kuyumcu soygunu kamerada; 6 saat içinde yakalandı | Video 20.01.2024 | 16:33
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kız toprağa verildi | Video 05:07
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen genç kız toprağa verildi | Video 20.01.2024 | 14:47
İşten çıkarıldığına sinirlendi, marketin cips standını böyle devirdi | Video 01:57
İşten çıkarıldığına sinirlendi, marketin cips standını böyle devirdi | Video 20.01.2024 | 09:47
Elektrik trafosunda korkutan patlama! O anlar kamerada | Video 00:46
Elektrik trafosunda korkutan patlama! O anlar kamerada | Video 20.01.2024 | 09:33
Lastiği patlayan kamyon devrildi; şoför yaralandı | Video 01:06
Lastiği patlayan kamyon devrildi; şoför yaralandı | Video 20.01.2024 | 12:58
Muğla’da 22 yaşındaki Ayşegül’ün hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:35
Muğla'da 22 yaşındaki Ayşegül'ün hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 20.01.2024 | 14:29
Üsküdar’da 4 katlı otoparkta yangın | Video 02:38
Üsküdar'da 4 katlı otoparkta yangın | Video 20.01.2024 | 14:02
Bayrampaşa’da erkek arkadaşının uzun namlulu silahıyla vurulan Nazlı Elmas hayatını kaybetti | Video 03:00
Bayrampaşa’da erkek arkadaşının uzun namlulu silahıyla vurulan Nazlı Elmas hayatını kaybetti | Video 20.01.2024 | 13:59

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA