Polisin yürekleri ısıtan sokak köpeği nöbeti | Video
Antalya'da devriye halindeki trafik polisleri, yolun karşısına geçmeye çalışan ve yaralı olduğu anlaşılan sokak köpeğinin başından ayrılmadı. Köpeğin akan trafikte bir aracın altında ezilmemesi için başında nöbet tutan ve yola koydukları dubayla köpeği koruma altına alan iki trafik polisi, yaklaşık 45 dakika sonra köpeğin aksayarak da olsa yürüyerek ayrılmasıyla bölgeden ayrıldı.
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