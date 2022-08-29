Video Yaşam Polisler gelince üst kata saklandı, suçüstü yakalandı | Video
Polisler gelince üst kata saklandı, suçüstü yakalandı | Video

Polisler gelince üst kata saklandı, suçüstü yakalandı | Video

29.08.2022 | 14:24

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye oldu! İşte cezaevi önünden ilk görüntüler | Video 01:02
SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye oldu! İşte cezaevi önünden ilk görüntüler | Video 29.08.2022 | 15:07
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattında arıza | Video 00:45
Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metro hattında arıza | Video 29.08.2022 | 15:05
Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun yolladığı nota böyle karşılık verdi: Ben de seni seviyorum... | Video 00:08
Müge Anlı eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun yolladığı nota böyle karşılık verdi: "Ben de seni seviyorum..." | Video 29.08.2022 | 15:01
Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar | Video 00:08
Bisiklet hırsızlarını bu görüntüden yakaladılar | Video 29.08.2022 | 14:24
Polisler gelince üst kata saklandı, suçüstü yakalandı | Video 00:32
Polisler gelince üst kata saklandı, suçüstü yakalandı | Video 29.08.2022 | 14:24
Nefes borusuna şeker kaçan çocuk böyle kurtarıldı | Video 02:39
Nefes borusuna şeker kaçan çocuk böyle kurtarıldı | Video 29.08.2022 | 14:00
Dikkatsiz sürücünün neden olduğu feci kaza kamerada | Video 02:07
Dikkatsiz sürücünün neden olduğu feci kaza kamerada | Video 29.08.2022 | 13:29
Kamyonla çarpışan araçtaki 2 çocuk hayatını kaybetti, kazada 4 kişi yaralandı | Video 00:23
Kamyonla çarpışan araçtaki 2 çocuk hayatını kaybetti, kazada 4 kişi yaralandı | Video 29.08.2022 | 14:04
Arin Gölü’nde flamingoların görsel şöleni | Video 06:56
Arin Gölü’nde flamingoların görsel şöleni | Video 29.08.2022 | 13:29
Çevredekilere dehşeti yaşattılar: Silivri’de silahlı kavga kamerada | Video 02:20
Çevredekilere dehşeti yaşattılar: Silivri'de silahlı kavga kamerada | Video 29.08.2022 | 13:29
SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye edildi | Video 01:25
SON DAKİKA! Şarkıcı Gülşen tahliye edildi | Video 29.08.2022 | 13:25
Damadı tarafından katledilen kayınpederden geriye en mutlu görüntüleri kaldı | Video 06:35
Damadı tarafından katledilen kayınpederden geriye en mutlu görüntüleri kaldı | Video 29.08.2022 | 13:29
Baharat ambalajlarında 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:57
Baharat ambalajlarında 10 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 29.08.2022 | 12:53
Fatih’te sahte belge düzenleyen şebekeye operasyon | Video 02:19
Fatih’te sahte belge düzenleyen şebekeye operasyon | Video 29.08.2022 | 12:41
İstanbul’da polise saldıran gruba biber gazlı müdahale: 3 polis yaralı, 6 gözaltı | Video 01:00
İstanbul’da polise saldıran gruba biber gazlı müdahale: 3 polis yaralı, 6 gözaltı | Video 29.08.2022 | 12:41
DJ Gezgin Mehmet Karahan’ı kim öldürdü? Müge Anlı’da canlı yayında ortalık karıştı | Video 11:52
DJ Gezgin Mehmet Karahan'ı kim öldürdü? Müge Anlı'da canlı yayında ortalık karıştı | Video 29.08.2022 | 11:34
Çevredekilere dehşeti yaşattılar: Silivri’de silahlı kavga kamerada | Video 02:20
Çevredekilere dehşeti yaşattılar: Silivri'de silahlı kavga kamerada | Video 29.08.2022 | 11:00
Sahte evraklarla vurguna 4 gözaltı… Ödeme alıp dolandırdılar | Video 00:38
Sahte evraklarla vurguna 4 gözaltı… Ödeme alıp dolandırdılar | Video 29.08.2022 | 11:19
Dikkatsiz sürücünün neden olduğu feci kaza kamerada | Video 02:07
Dikkatsiz sürücünün neden olduğu feci kaza kamerada | Video 29.08.2022 | 11:12
Van’da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama | Video 00:18
Van'da göçmen kaçakçılığına 6 tutuklama | Video 29.08.2022 | 11:14

İstanbul’da bir kafenin kasasını soyan ve polisler gelince kafenin üst katına saklanan bir kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Bağcılar'da bir kişi; gece saatlerinde bir kafeye girerek kasadaki paraları çaldı. O esnada ihbar üzerine adrese gelen polisleri gören hırsız kafenin üst katına çıkarak saklandı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki V.K. isimli hırsızı kafenin üst katında saklanırken suçüstü yakaladı. V.K.'nın üzerinde kasadan çaldığı paralar bulundu. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen V.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA