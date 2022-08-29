Polisler gelince üst kata saklandı, suçüstü yakalandı | Video

İstanbul’da bir kafenin kasasını soyan ve polisler gelince kafenin üst katına saklanan bir kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından suçüstü yakalandı.

İstanbul Bağcılar'da bir kişi; gece saatlerinde bir kafeye girerek kasadaki paraları çaldı. O esnada ihbar üzerine adrese gelen polisleri gören hırsız kafenin üst katına çıkarak saklandı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; olayı gerçekleştiren 17 yaşındaki V.K. isimli hırsızı kafenin üst katında saklanırken suçüstü yakaladı. V.K.'nın üzerinde kasadan çaldığı paralar bulundu. "İş Yerinden ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen V.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.