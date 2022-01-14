Polisler yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti | Video

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Amasya’da trafik polisleri yolda arızalanan otomobilini iterek sürücüye yardım etti. Yürekleri ısıtan o anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yaya geçidindeki vatandaşların geçmesini bekleyen bir sürücünün otomobili arızalandı. Durumu gören ve o esnada bölgede bulunan Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü'nde görev yapmakta olan 2 trafik polisi vatandaşın yardımına yetişti. Sürücüyü direksiyon başına geçiren polisler daha sonrasında otomobili iterek güvenli şekilde yolun kenarına çekilmesine yardım etti. Sürücü de polislere teşekkür etti.