Video Yaşam Polisler yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti | Video
Polisler yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti | Video

Polisler yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti | Video

14.01.2022 | 09:31

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama | Video 02:01
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama | Video 14.01.2022 | 10:00
İBB mezarlığında skandal! Mezar peyzajını PKK renkleriyle süslediler | Video 00:13
İBB mezarlığında skandal! Mezar peyzajını PKK renkleriyle süslediler | Video 14.01.2022 | 10:24
Malatya’da silah kaçakçılarına operasyon | Video 00:15
Malatya’da silah kaçakçılarına operasyon | Video 14.01.2022 | 10:00
atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle: 14 Ocak 2022 Cuma atv izle! Müge Anlı’daki Şen kardeşler cinayetinde son dakika 10:20
atv Müge Anlı CANLI YAYIN izle: 14 Ocak 2022 Cuma atv izle! Müge Anlı'daki Şen kardeşler cinayetinde son dakika 14.01.2022 | 10:11
Sepet sepet sigara çaldılar, polisin titiz incelemesi sonucu yakalandılar | Video 01:15
Sepet sepet sigara çaldılar, polisin titiz incelemesi sonucu yakalandılar | Video 14.01.2022 | 09:59
Fragman yayınlandı: Survivor 2022’de korkutan sakatlık! Survivor 2022 All Star ne zaman, hangi gün başlıyor? 01:12
Fragman yayınlandı: Survivor 2022'de korkutan sakatlık! Survivor 2022 All Star ne zaman, hangi gün başlıyor? 14.01.2022 | 09:40
Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi | Video 00:21
Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi | Video 14.01.2022 | 09:43
Polisler yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti | Video 00:19
Polisler yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti | Video 14.01.2022 | 09:31
Linet yeni evini paylaştı, kirası dudak uçuklattı | Video 01:00
Linet yeni evini paylaştı, kirası dudak uçuklattı | Video 14.01.2022 | 09:28
İstanbul’da binanın kömürlüğü kavga sonrası ateşe verildi, panik yapan 1 kişi üçüncü kattan atladı 04:21
İstanbul'da binanın kömürlüğü kavga sonrası ateşe verildi, panik yapan 1 kişi üçüncü kattan atladı 14.01.2022 | 08:35
Çorum’da 577 kilo sahte alkol ele geçirildi | Video 01:18
Çorum'da 577 kilo sahte alkol ele geçirildi | Video 14.01.2022 | 09:23
Lüks otomobil tır dorsesinin altına girdi: 2 ağır yaralı | Video 05:15
Lüks otomobil tır dorsesinin altına girdi: 2 ağır yaralı | Video 14.01.2022 | 08:51
Mersin’de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu | Video 02:56
Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu | Video 14.01.2022 | 08:51
Kar ve buzlanma tır sürücülerinin çilesi oldu | Video 04:43
Kar ve buzlanma tır sürücülerinin çilesi oldu | Video 14.01.2022 | 08:55
Ordu’da bentonit fabrikasında yangın | Video 01:32
Ordu'da bentonit fabrikasında yangın | Video 14.01.2022 | 08:55
Adana’da sahte polis ve savcılara operasyon: 20 gözaltı kararı 01:04
Adana’da sahte polis ve savcılara operasyon: 20 gözaltı kararı 14.01.2022 | 08:59
Bayburt’ta kar yağışı ve soğuk hava | Video 05:03
Bayburt’ta kar yağışı ve soğuk hava | Video 14.01.2022 | 08:24
Ceyhan’da trafik kazası 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:02
Ceyhan’da trafik kazası 1 ölü, 2 yaralı | Video 14.01.2022 | 08:26
İstanbul Eyüpsultan’da otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ve arkadaşı kayıplara karıştı 01:48
İstanbul Eyüpsultan'da otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ve arkadaşı kayıplara karıştı 14.01.2022 | 08:36
Hakkari Yüksekova’da durdurulan kamyonetteki 53 kilo eroini ’tipi’ ve ’pars’ buldu 00:44
Hakkari Yüksekova'da durdurulan kamyonetteki 53 kilo eroini 'tipi' ve 'pars' buldu 14.01.2022 | 08:35

Amasya’da trafik polisleri yolda arızalanan otomobilini iterek sürücüye yardım etti. Yürekleri ısıtan o anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde yaya geçidindeki vatandaşların geçmesini bekleyen bir sürücünün otomobili arızalandı. Durumu gören ve o esnada bölgede bulunan Amasya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü'nde görev yapmakta olan 2 trafik polisi vatandaşın yardımına yetişti. Sürücüyü direksiyon başına geçiren polisler daha sonrasında otomobili iterek güvenli şekilde yolun kenarına çekilmesine yardım etti. Sürücü de polislere teşekkür etti.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA