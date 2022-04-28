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OTOMATİK OYNAT
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Azerbaycan’da fabrikada korkutan yangın | Video 28.04.2022 | 20:58
01:28
Polislerden çocuklarla “Park Of İstanbul” çıkarması... | Video 28.04.2022 | 21:04
01:35
Batman’da sel ve heyelan, köy yollarını ulaşıma kapattı | Video 28.04.2022 | 18:09
01:18
Fatih Terim’in 800 bin liralık motoru böyle çalınmış | Video 28.04.2022 | 18:01
01:14
78 yaşındaki yalnız dedeye Siirt Belediyesi sahip çıktı | Video 28.04.2022 | 16:39
00:42
Eski erkek arkadaşı bahçede dehşeti yaşattı! O anlar kamerada | Video 28.04.2022 | 16:18
01:02
Devrilen traktörün altında kalarak can verdi | Video 28.04.2022 | 16:06
03:14
Elektroşok ile avladıkları 200 kilogram sazanı bırakıp kaçtılar | Video 28.04.2022 | 15:48
02:23
Son Dakika: Bayrampaşa'da bir işyerinin çatısında yangın çıktı | Video 28.04.2022 | 15:31
00:54
Motosikletli gençle kamyonetin çarpıştığı anlar kamerada | Video 28.04.2022 | 15:18
03:50
Dicle Nehri'nde balık ölümlerine inceleme | Video 28.04.2022 | 15:09
01:28
Uyuşturucu baronları köpük partisinde yakalandı! İşte o görüntüler | Video 28.04.2022 | 14:54
02:06
Sakalı Şerif'i görmek isteyenler izdihama sebep oldu | Video 28.04.2022 | 14:56
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Sokak sağlıklaştırması asfaltla başladı | Video 28.04.2022 | 14:17
00:55
Projeyi aşkına şahit tutup, başkana nikah çağrısında bulundu | Video 28.04.2022 | 14:06
00:37
Serik’te motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 28.04.2022 | 14:00
03:18
Atık suları yağmur suyu hattından dereye veriyordu! | Video 28.04.2022 | 13:35
01:25
Yolcu bagajından 29 bin 400 ecstasy çıktı | Video 28.04.2022 | 13:55
Polislerden çocuklarla “Park Of İstanbul” çıkarması...