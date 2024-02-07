Video Yaşam Polislerden kaçarken ekip otosuna çarptı! O anlar kamerada | Video
Polislerden kaçarken ekip otosuna çarptı! O anlar kamerada | Video

Polislerden kaçarken ekip otosuna çarptı! O anlar kamerada | Video

07.02.2024 | 16:19

Edirne’de sürücünün kaçmaya çalıştığı aracıyla çarptığı ekip otosundaki 2 polis yaralandı. Kaza yapan araçtan inen yaralı polislerin, 23 suç kaydı bulunan suçlunun peşinden koşmaları ve havaya ateş açmaları kameraya yansıdı.

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Edirne'de polislerin dur ihtarına uymayarak uygulama noktalarından kaçan Türk uyruklu Ö.G.'nin kullandığı X 7348 KC Bulgar plakalı araç, polislerin kıskacına alındı. Polis ekipleri araç sürücüsüne bir kez daha dur ihtarında bulundu. Ancak dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlayınca, kovalamaca yaşandı. Takibe alınan sürücünün kullandığı araç, ekip otosuna çarptı.

Kazanın hemen ardından aracını bırakan sürücü hızlıca kaçmaya çalıştı. Kazada yaralanan 2 polis, ekip otosundan inip suçlunun peşinden koşmaya başladı. Zaman zaman havaya uyarı ateşi açan polislerin yaralı halde olmalarına rağmen, suçlunun peşinden koşmaları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan şüphelinin, 23 farklı suçtan kaydı olduğu belirlendi. Kazada hafif yaralanan 2 polis, 112 Acil Sağlık ekiplerince kontrol amaçlı Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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