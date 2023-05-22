Video Yaşam Polislere saldırıp kaçtılar: O magandalar gözaltına alındı | Video
Polislere saldırıp kaçtılar: O magandalar gözaltına alındı | Video

Polislere saldırıp kaçtılar: O magandalar gözaltına alındı | Video

22.05.2023 | 01:16

İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahili’nde iddialara göre çevreyi rahatsız eden ve şikayetler üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldırarak kaçmaya çalışan şehir magandaları gözaltına alındı.

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