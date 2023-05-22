Polislere saldırıp kaçtılar: O magandalar gözaltına alındı | Video

İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahili’nde iddialara göre çevreyi rahatsız eden ve şikayetler üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldırarak kaçmaya çalışan şehir magandaları gözaltına alındı.