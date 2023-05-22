Polislere saldırıp kaçtılar: O magandalar gözaltına alındı | Video
İstanbul Kadıköy’deki Moda Sahili’nde iddialara göre çevreyi rahatsız eden ve şikayetler üzerine kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere saldırarak kaçmaya çalışan şehir magandaları gözaltına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
Polislere saldırıp kaçtılar: O magandalar gözaltına alındı | Video 22.05.2023 | 01:16
03:28
02:06
Başkan Erdoğan gençlerle fotoğraf çektirdi: Yüzleri gülümseten anlar | Video 21.05.2023 | 22:22
15:32
00:36
01:18
Fotokapanlara yansıyan görüntüler belgeseli aratmadı | Video 21.05.2023 | 15:16
01:22
SON DAKİKA! Adana'da 4.9 büyüklüğünde korkutan deprem | Video 21.05.2023 | 16:10
00:41
Ezine’de barajda tekne battı: Kayıp 1 kişi aranıyor | Video 21.05.2023 | 15:16
00:15
09:08
Usta sanatçı Nuri Sesigüzel son yolculuğuna uğurlandı | Video 21.05.2023 | 15:15
02:31
01:08
Taksim’de dilencilerin para kavgası kamerada | Video 21.05.2023 | 11:02
00:57
Park kavgasında sokak boks ringine döndü | Video 21.05.2023 | 11:02
02:49
Kastamonu'da yıldırım düşme anı kamerada | Video 21.05.2023 | 08:40
01:40
Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi | Video 21.05.2023 | 08:48
05:46
Suya kapılan güvercini böyle kurtardı | Video 21.05.2023 | 08:38
00:12
Batman çayında mahsur kalan 3 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı | Video 20.05.2023 | 14:18
00:36
00:53
Oğlundan haber alamayan anne eve gelince acı haberi aldı | Video 20.05.2023 | 13:17
01:02
Yayalara çarpmamak için fren yaptı, devrilerek yolda sürüklendi | Video 20.05.2023 | 13:13