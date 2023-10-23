Polisleri peşine taktı, motosikleti atıp kaçmasına rağmen kıskıvrak yakalandı | Video 23.10.2023 | 14:32 Karabük’te trafik polislerin plakasız olarak dikkatini çektiği motosiklet sürücüsü yaşanan kovalamaca sonrası motosikleti bırakıp kaçtı. Yunus ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan sürücünün 17 yaşında ehliyetsiz olduğu belirledikten sonra, 6 ayrı madden 21 bin 482 TL ceza kesildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Trafik polisleri seyir halinde kasksız ve plakasız motosikleti durdurmak isteyince, sürücü bir anda kaçmaya başladı. Karabük - Eskipazar karayoluna çıkan motosiklet sürücüsü Karabük Belediyesine ait Fen İşler Müdürlüğüne girerek izini kaybettirmeye çalışsa da Trafik ekiplerinden kaçamayacağını anlayınca motosikleti ağaçlık alanda bırakıp kaçmaya başladı. Trafik ve yunus ekiplerini beşine takan sürücü Yunus ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Plakasız olan motorun şasesinden sorgulamasını yapan ekipler motorun haciz yakalamalı olduğunu kaçan sürücünün ise 17 yaşındaki ehliyetsiz Mert Ç. olduğunu belirledi.Yunus ekipleri tarafından yakalanarak Trafik ekiplerinin yanına getirilen sürücünün korkup kaçtığını söyledi.Trafik polisi ehliyetsiz sürücüye neden kaçtığını sorarak, " Ben sabah alacaktım seni. Bir o tarafa bir bu tarafa gezip duruyorsun. Annen baban biliyor mu motora bindiğini. Bir kaza bela olsa kim verecek hesabı yazık değil mi." diyerek tavsiyelerde bulundu.6 ayrı madden cezai işlem uygulanan gence 21 bin 482 TL, ruhsat sahibine ise 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 29 bin 672 TL ceza kesildi.Yapılan işlemlerin ardından motosiklet çekici yardımı ile otoparka çekilirken, ehliyetsiz sürücü ise polis ekipleri tarafından gideceği yere kadar bırakıldı.