Polisleri peşine taktı, motosikleti atıp kaçmasına rağmen kıskıvrak yakalandı | Video
Karabük’te trafik polislerin plakasız olarak dikkatini çektiği motosiklet sürücüsü yaşanan kovalamaca sonrası motosikleti bırakıp kaçtı. Yunus ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan sürücünün 17 yaşında ehliyetsiz olduğu belirledikten sonra, 6 ayrı madden 21 bin 482 TL ceza kesildi.
Yunus ekipleri tarafından yakalanarak Trafik ekiplerinin yanına getirilen sürücünün korkup kaçtığını söyledi.
Trafik polisi ehliyetsiz sürücüye neden kaçtığını sorarak, " Ben sabah alacaktım seni. Bir o tarafa bir bu tarafa gezip duruyorsun. Annen baban biliyor mu motora bindiğini. Bir kaza bela olsa kim verecek hesabı yazık değil mi." diyerek tavsiyelerde bulundu.
6 ayrı madden cezai işlem uygulanan gence 21 bin 482 TL, ruhsat sahibine ise 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 29 bin 672 TL ceza kesildi.
Yapılan işlemlerin ardından motosiklet çekici yardımı ile otoparka çekilirken, ehliyetsiz sürücü ise polis ekipleri tarafından gideceği yere kadar bırakıldı.
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