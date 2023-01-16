Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı | Video

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 6 organizatör gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Battalgazi ilçesine bağlı Şehit Fevzi Mahallesi'nde devriye atan ekipler Endülüs sokakta 12 düzensiz Afgan uyruklu göçmeni yakaladı. Afgan göçmenler işlemleri için yapılması için polis merkezine götürülürken, ekipler göçmenleri bırakarak kayıplara karışan insan kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda Elazığ Hankendi Jandarma Kontrol noktasında yakalanan 6 zanlı gözaltına alındı.Malatya'ya getirilen zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.