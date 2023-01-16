Polisten göçmen kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı | Video
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı tespit edilen 12 düzensiz göçmen yakalanırken, olayla ilgili 6 organizatör gözaltına alındı.
Malatya'ya getirilen zanlıların polis merkezindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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