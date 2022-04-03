Polisten kaçan avukat tarlada yakalandı: Avukatın kaçma anlarına SABAH ulaştı | Video

Ankara'da, icra avukatlığı yapan Osman Gökmen'in pencere olarak bilinen yöntemle boş senetlere imza attırdığı ve sahte senetlerle icra takibi başlatarak 250 milyon lira vurgun gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştı. Mahkeme tarafından serbest kalan Gökmen, ilk iş olarak hukuk bürosu önüne getirdiği koyunları kurban ettirdi. Başsavcılığın itirazı üzerine harekete geçen polis, Gökmen'in Beypazarı'nda saklandığını tespit etti. Bina önünde polisi gören Gökmen, duvardan atlayarak tarladan izini kaybettirmeye çalıştı. Gökmen, 'dur' ihtarına rağmen kaçmaya devam etmesi üzerine polis silahıyla havaya ateş açarak yakaladı. Kaçma anına ait görüntüye SABAH ulaştı. Mahkeme karşısına çıkan Gökmen, kaçma görüntülerine rağmen "Kaçma şüphesi yoktur" gerekçesiyle tekrar serbest bırakıldı. Sahte senet ile dolandırıldığı söyleyen bir vatandaşın daha ortaya çıkmasıyla 3. kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Gökmen'i serbest bırakan hakimlerle ilgili inceleme başlattı.

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, sahte senet düzenleyerek icra takibi başlatan şüphelilere yönelik 1 yıllık çalışmasının ardından eş zamanlı operasyon düzenlemişti. "Pencere" yöntemi ile boş senetlere imza attırıp 20 kişiyi dolandıran 2'si avukat 5 kişi gözaltına alınmıştı. İcra avukatlığı yapan hukuk bürosu sahibi Osman Gökmen'in hukuki olarak süreci yöneticisi hem de senetlerde alacaklı olarak ismi bulunan kişileri temin ederek 250 milyon lira vurgun gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Ankara'da icra avukatı denilince akla ilk gelen kişilerden biri olan Gökmen'in bin 830 icra dosyası takip ettirdiği ve çok sayıda avukatı yanında çalıştırdığı ortaya çıkmıştı. Gökmen'e ait hukuk bürosunun girişinde bulunan X-Ray cihazı göze çarparken ekiplerin aramasında mağdurlara ait senet ve çek koçanları, hileli yöntemlerle imzalatılmış senetler, 4 ruhsatsız tabanca, 2 kılıç, balta, çok sayıda mermi ile kimlik belgelerini basmaya yarayan elektronik cihaz ele geçirilmişti.

SERBEST KALINCA KURBAN KESTİRDİ

Ankara emniyetinde alınan ifadesinin ardından avukat Gökmen ile birlikte 5 kişi savcının tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Mahkeme heyeti, avukat Gökmen ve 5 kişiyi adli kontrol ile serbest bırakırken yurtdışı yasağı koydu. Serbest kalan Gökmen, ilk işi hukuk bürosu önüne getirdiği koyunları kurban ettirmek oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz ederek Asliye Ceza Mahkemesine başvurdu. Başvuruyu olumlu değerlendiren mahkeme, Osman Gökmen'in tekrar gözaltına alınmasını istedi.

AVUKAT KAÇTI POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK DURDURDU

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adli kontrol ile serbest bırakılan avukat Gökmen'i gözaltı almak için adresine gittiğinde asker arkadaşının yardımıyla kaçırıldığını belirledi. Mali polis, Gökmen'in Ankara'nın Beypazarı İlçesi'nde bir müteahhit ve oğlunun evinde saklandığını tespit etti. Binanın önünde polis ekiplerini gören avukat Gökmen duvardan atlayarak kaçmaya başladı. "Dur" ihtarına rağmen tarlada koşmaya devam etmesi üzerine polis silahla havaya ateş açarak Gökmen'i yakaladı. Mali polis, avukat Osman Gökmen'in kaçma ve havaya silahla ateş açılma anını ilişkin dosya hazırladı. Ayrıca suçluyu kayırma nedeniyle Gökmen'in kaçmasını sağlayan asker arkadaşına ve evinde saklayan müteahhit ve oğluna işlem yaptı.

KAÇMA ANI GÖRÜNTÜLERİNE RAĞMEN KAÇMA ŞÜPHESİ YOKTUR KARARI

Ankara emniyetindeki işlemlerin ardından avukat Gökmen, Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi heyeti, avukat Gökmen'in kaçma ve havaya silahla ateş açılarak yakalanması görüntülerine rağmen "kaçma şüphesi yoktur" kararı ile adli kontrol ile tekrar serbest bıraktı. Hakimler ve Savcılar Kurulu skandal karara imza atarak Osman Gökmen'i serbest bırakan Hakimler hakkında inceleme başlattı.

İTİRAFÇI, GÖKMEN'İN SONUNU GETİRDİ

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen bir mağdur, sahte senet üzerinden kendisinin dolandırdığı yönünde şikayette bulundu. Mali polis, çalışma başlatarak senette alacaklı olarak görünen kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli ifadesinde polisin 2 kez gözaltına alınıp mahkemece serbest bırakılan avukat Osman Gökmen'in adını verdi. Şüpheli, "Avukat Osman bana geldi. Bu seneti senin üzerinden icraya vereceğiz, haberin olsun. Gerisi bende sen karışma. Bütün her şeyin sorumlusu avukat Osman Gökmen'dir" şeklinde ifade vererek itirafta bulundu. Mali polis, üçüncü kez avukat Gökmen'in kapısını çalarak gözaltına aldı. Emniyete getirilen Gökmen, susma hakkını kullandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerin ardından avukat Gökmen, Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi heyeti tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİSLERE KUMPAS KURMUŞTU

Osman Gökmen polis ekiplerine kumpas kurarak şikayetçi olduğu da ortaya çıkmıştı. Bir binanın otoparkında 'change' yapıldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerinin karşısına hukuk bürosu çıktı. Binanın önünde polis ekiplerini gören Gökmen durumu öğrenince ekipleri büroya davet etti. Ekipler gerek olmadığı söylemesine rağmen Gökmen, ısrar ederek içeri aldı. Ekiplerin ayrılmasının ardından güvenlik kamerası görüntüleri ile birlikte iş yerinde usulsüz ve izinsiz arama yapıldığını söyleyerek şikayette bulunmuştu.

ÇOCUKLARI OKULUNDAN ETTİ

İcra avukatı Osman Gökmen'in sahte senetlerle mağdur ve tehdit ettiği ailelere SABAH ulaşmıştı. Dolandırıcı avukat, 2.5 milyon lira sahte senetle Köşker Ailesinin hayatını kabusa çevirirken 35 bin liralık senetle Kaynamazoğlu Ailesi'nin 4 milyon lira değerindeki mal varlığına haciz tedbiri koydurmuştu. Avukat Gökmen'in yaptıkları bununla da sınırlı kalmamış aileleri tehdit etmesinden dolayı çocuklar okula gidememişti.