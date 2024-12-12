Polisten kaçan sürücü, aracını bırakıp 10 metre yükseklikteki köprüden atladı | Video
Bartın'da polisten kaçan sürücü, aracını terk edip 10 metre yükseklikteki köprüden atladı. Sekerek kaçmaya devam eden sürücü izini kaybettirdi.
Şahsın alkollü olması nedeniyle polisten kaçtığı tahmin ediliyor.
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