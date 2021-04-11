Video Yaşam Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı | Video

Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı | Video

Polisten kaçan yankesici tepetaklak düşünce yakalandı | Video
11.04.2021 | 11:51

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Van’ın merkez ilçelerinde ‘tırnakçılık’ yöntemiyle hırsızlık yaptığı belirlenen şahıs, polisten kaçarken tepetaklak düşünce yakalandı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkez ilçelerde faaliyet gösteren 3 ayrı iş yerinde meydana gelen "Yankesicilik (tırnakçılık yöntemi)" olaylarıyla ilgili olarak çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerimizce oluşturulan özel ekip tarafından özel beceri ile 'Yankesicilik (tırnakçılık yöntemiyle)' yapan şüpheli/şüphelilerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında, iş yerlerinin giriş/çıkış ve çevre güzergâhlar üzerinde bulunan güvenlik kamera görüntüleri incelenmiş. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştirenin M.T. isimli şüpheli olduğu ve araç kiraladığı tespit edilmesi üzerine, görevlilerimizce M.T. isimli şahıs kiraladığı araç içerisinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelinin kiraladığı araç ve üzerinde yapılan aramada; akrabasına ait kimlik ile gezdiği, taşınması yasak olan muşta olarak tabir edilen alet ve olaylarda çaldığı cep telefonu ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan M.T. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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