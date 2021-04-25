Video Yaşam Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı | Video

Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı | Video

Polisten kaçarken devrilen motosikletten düşen sürücüye ceza yağdı | Video
25.04.2021 | 10:44

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik polislerden kaçarken devrilen motosikletten düşerek yakalanan sürücüye ceza yağdı.

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yaptılar. Uygulama sırasında durdurulmak istenen 16 AFA 173 plakalı motosikletin sürücüsü kaçmaya başladı. Dengesini kaybeden motosiklet devrildi. Kaza sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı. Polis ekipleri olay yerine 112 Acil Servis ekiplerini sevk ettiler. Motosiklet sürücüye Soner B., tedaviyi reddetti.

Sürücüye 2. kez ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, dur ihtarına uymamaktan 166 TL ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca motosiklet, çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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