Video Yaşam Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi | Video

Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi | Video

Polisten kaçıp dehşet saçan alkollü sürücü yaraladığı 2 kişiyi kontrol etmek için hastaneye geldi | Video
05.09.2021 | 08:57

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda polis kontrolünden kaçan alkollü sürücü yönetimindeki otomobil, başka bir araçla çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaya olarak kaçan yaralı ve alkollü sürücü, ticari taksiyle hastaneye geldi. Sürücüye 4 bin 665 TL cezai işlem uygulandı ve gözaltına alındı.

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İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, Cuma mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde uygulama yaptılar. Uygulamada bir otomobili durduran ekipler sürücü Osman G.(25)'nin alkol ölçümünü yaptılar. 1.3 Promül alkollü olduğu ortaya çıkan sürücü Osman G. Aracına binerek gaza bastı. Polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla kaçan sürücü, Osmaniye mahallesi İstiklal caddesi üzerinde harekete geçen sürücü Şevket Bilal(35) yönetimindeki otomobile çarptı. Şiddetli çarpışma sonucu otomobildeki yolcu Ali Muhittin(35) yaralandı. Kaza sonucu alkollü sürücü araçtan inip yaya olarak kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı yolcu olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

ACİLE GELDİ
Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü, ticari taksiyle İnegöl Devlet Hastanesine gelerek tedavi altına alındı. Tedavinin ardından sürücü gözaltına alındı. Sürücünün 6 ay ehliyetine el konulurken, alkollü araç kullanmaktan 1339 TL, dur ihtarına uymama 314 TL, kırmızı ışık ihlali 314 TL ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL TL cezai işlem uygulandı.

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