Video Yaşam Polisten kaçmak için koskoca TIR'la geri geri gitmiş | Video

Polisten kaçmak için koskoca TIR'la geri geri gitmiş | Video

Polisten kaçmak için koskoca TIR'la geri geri gitmiş | Video
31.03.2021 | 10:01

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İstanbul Sultangazi’de trafiğin akış yönünde geri geri giden TIR’ın sırrı ortaya çıktı. Freni patladı geri geri kaçıyor zannedilen TIR sürücüsü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, yakalandı. Sürücünün ehliyeti yetersi olduğu için polis kontrol noktasından kaçmaya çalıştığı öğrenildi. Sürücüye Bin 797 lira para cezası kesildi.

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İstanbul Sultangazi'de yaşannan ve önceki gün sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracını trafiğin akışına aykırı olarak geri geri kullanan ve trafik güvenliğini tehlikeye sokan 55 AOG 88 plakalı Çekici (TIR) sürücüsü A. G. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücünün ehliyetinin TIR kullanmaya yetkisi olmadığı için yol kenarında polislerin denetim yaptığını görünce kaçmak için uğraştığı ileri sürüldü.

55 AOG 88 plakalı Çekici sürücüsü A. G. 'e 2918 sayılı K.T.K. 'nın 67/1-B (Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmek veya geriye gitmek) maddesince 314 TL, 47/1-C (Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen, gösterilen hususlara uymamak) maddesince 144 TL, 39/2 (Sürücü belgesi sahiplerinin sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları motorlu araçları sürmeleri) maddesince 1339 TL olmak üzere, toplam 1797 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü A. G. , T.C.K 179/2 maddesinden adli işlem yapılmak üzere Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlügü Esentepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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