Polisten kaçmaya çalışırken attığı poşetten uyuşturucu çıktı | Video

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Elazığ’da polisi gören uyuşturucu taciri önce poşeti attı, ardından aracı terk ederek kaçmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Attığı poşetten ise 1 kilo 650 gram uyuşturucu madde çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheli D.B., 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.