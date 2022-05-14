Polisten kaçtılar, kaza yapınca böyle yakalandılar! O anlar kamerada | Video

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Bursa'da polis ekiplerinin kovaladığı aranan araç, "dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Yaklaşık 10 kilometre sonra bir binanın duvarına çarparak yakayı ele veren şüphelilerden biri yaralandı. Kaza yapma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Sürücü olay yerinde yakalanarak gözaltına alınırken yaralı arkadaşı ise hastanede tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaza anı ise bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.