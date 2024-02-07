Video Yaşam Polisten şafak vakti DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı | Video
Polisten şafak vakti DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı | Video

Polisten şafak vakti DEAŞ'a operasyon: 1 gözaltı | Video

07.02.2024 | 15:22

Kırıkkale'de polis ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir şüpheli yakalandı.

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, şehirde hurda kağıt toplayıcılığı yapan Suriye uyruklu A.A.'nın terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince, bir süre yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, A.A. evinde gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığından alınan kararla evinde arama yapıldı. İfadesini alınması üzere emniyete götürülen A.A., hakkında yapılan işlemlerin ardından da adliyeye sevk edildi.

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