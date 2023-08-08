Polisten uyuşturucu operasyonu: 10 günde 88 kişi yakalandı | Video 08.08.2023 | 14:45 Sakarya’da polis ekiplerince 10 günde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 88 kişi yakalanarak gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede son 10 gün içinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 88 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 624 gram sentetik uyuşturucu, 510 adet uyuşturucu hap, 345 gram skunk, 106 gram esrar, 106 gram eroin, 67 gram metamfetamin, 59 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 21 gram kokain, 7 kök hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 492 adet fişek ele geçirildi.