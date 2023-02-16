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Polonyalı arama kurtarma görevlisi, deprem bölgesindeki deneyimlerini anlattı | Video

Polonyalı arama kurtarma görevlisi, deprem bölgesindeki deneyimlerini anlattı | Video

16.02.2023 | 11:34

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye gelen Polonya Kentsel Arama ve Kurtarma Ekibinin (USAR) İrtibat Subayı Binbaşı Jakup Filip, insanların başkalarını kurtarmak için, onlara yardım etmek için, soğuktan korumak için birbirine kenetlendiğini arama kurtarma çalışmaları sırasında gözlemlediğini söyledi.

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"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Türkiye'ye arama kurtarma çalışmaları için ekip gönderen ülkelerden biri de Polonya oldu.
Polonya'dan gelen 76 kişilik arama kurtarma ekibine 8 de köpek eşlik etti. Ekip, Adıyaman, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta enkaz altından 12 kişiyi çıkardı.

Türkiye'deki çalışmalarını tamamlayarak ülkelerine dönen ekip, buradaki deneyimlerini AA muhabirine anlattı.

"BURADA BÜYÜK BİR TRAJEDİ VAR"
Binbaşı Filip, "Burada gerçekten çok çok fazla zor duruma şahitlik ettik. Burada büyük bir trajedi var." ifadesini kullandı.

Birçok binanın yıkıldığına, insanların hayatlarını, evlerini, paralarını kaybettiğine şahit olduklarını belirten Filip, "Ancak arama kurtarma çalışmaları esnasında gözlemlediğim şey, insanlar başkalarını kurtarmak için, onlara yardım etmek için, soğuktan korumak için birbirine kenetleniyor." dedi.
Gelecekte de Türkiye için çalışmayı sürdürmeyi istediğini vurgulayan Filip, "Umarım Türk halkıyla yeni yerler inşa etmek ve daha güçlü yarınlar için birlikte çalışmayı sürdürürüz. Bu, benim bir depremden sonra ilk görevimdi. Bu gerçekten çok zordu. Büyük bir felaket bekliyordum ama bu afet gerçekten çok çok büyüktü ve duygusal olarak çok zordu." diye konuştu.

Filip, Türkiye'deki insanların bir an önce iyileşmesini umduğunu dile getirdi.

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