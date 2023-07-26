Pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan 15 şüpheli yakalandı | Video
Eskişehir’de pompalı tüfekle 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili yapılan çalışmalar sonucu yakalanan 5’i çocuk yaştaki 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayla ilgisi bulunan 5'i çocuk yaşta olan 15 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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