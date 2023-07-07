Pompalı tüfekle fotoğraf çekinmek isterken, 13 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı | Video

Kahramanmaraş’ta bir tamirhanede 13 yaşındaki çocuk, aynı iş yerinde çalışan başka bir şahsın tüfekle oynarken ateş almasına neden olması sonucu vurularak hayatını kaybetti.