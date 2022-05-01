Pompalı tüfekle havaya ateş etmişti, gözaltına alındı | Video

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde şampiyonluk kutlamalarında pompalı tüfekle havaya ateş açan bir kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti'nin "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" ve "Meskun Mahalde Ateş Etmek" soruşturması Gaziosmanpaşa İlçesi Karadeniz Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili açıldı.

Pompalı tüfekle havaya ateş açıldığını tespit eden İstanbul Polisi; geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. İnceleme sonucunda şüphelinin olayı gerçekleştirmeden önce bir oto yıkamacıya girdiği tespit edildi. Yapılan saha çalışmaları neticesinde kimliği belirlenen M.O. (23) gözaltına alındı ve olayda kullandığı pompalı tüfek de ele geçirildi.

Şüphelinin hakkında "Genel Güvenliği Tehlikeye Sokmak" ve "Meskun Mahalde Ateş Etmek" suçlarından adli işlem yapıldığı ifade edildi.