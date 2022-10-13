Pompalı tüfekle Sakarya'yı ayağa kaldırmıştı: Eski polis olduğu ortaya çıktı! | Video
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Sakarya'da sokak ortasında pompalı tüfekle dehşet saçan şahıs, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Olay esnasında alkollü olduğu belirlenen şahsın, meslekten ihraç edilen eski polis olduğu ortaya çıktı.