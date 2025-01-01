Pompalı tüfekle video çekip, “Hasımların yerini öğrendikten sonra” başlığıyla paylaştı! Gözaltına alındı
Gaziantep'te aracının içerisinde silahla çektiği videoyu sosyal medyada “Hasımların yerini öğrendikten sonra” başlığıyla paylaşan şahıs gözaltına alındı.
Gaziantep Valiliği'nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden bir şahsın araç içerisinde pompalı tüfekle birlikte 'Hasımların yerini öğrendikten sonra' şeklindeki paylaşım görüntüleri ihbar kabul edilmiş, şüpheli şahıs İ.K.M. pompalı tüfekle birlikte yakalanarak tahkikata başlanılmıştır" denildi.
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