Video Yaşam Pompalı tüfekli saldırganlar yakalandı | Video

Pompalı tüfekli saldırganlar yakalandı | Video

Pompalı tüfekli saldırganlar yakalandı | Video
23.03.2021 | 17:24

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Esenyurt’ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahsı bir fotoğrafçı dükkanı içinde yaralayan saldırganlar yakalandı.

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Esenyurt'ta geçtiğimiz günlerde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahsı sokak ortasında kovalayan pompalı tüfekli saldırganlar, bir fotoğrafçı dükkanı içinde yaralayarak kaçmıştı. Ayaklarından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganları bulamak için çalışma başlatmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında Y.T ve S.Ç. isimli şahıslar yakalandı.

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