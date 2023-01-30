Video Yaşam Popocatepetl Yanardağı havadan görüntülendi | Video
Popocatepetl Yanardağı havadan görüntülendi | Video

Popocatepetl Yanardağı havadan görüntülendi | Video

30.01.2023 | 00:47

Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda helikopterle incelemelerde bulunan yetkililer, yanardağ kraterinin havadan çekilen görüntülerini yayınladı

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