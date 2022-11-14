Video Yaşam Popocatepetl Yanardağı’nda son 1 ayda 13 patlama | Video
Popocatepetl Yanardağı’nda son 1 ayda 13 patlama | Video

Popocatepetl Yanardağı’nda son 1 ayda 13 patlama | Video

14.11.2022 | 00:42

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Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2, 14 Ekim’den bu yana 13 patlama yaşandı.

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