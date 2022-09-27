Video Yaşam Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video

Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video

27.09.2022 | 23:38

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Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 yeni patlamanın meydana gelmesi ile bu ay yanardağda meydana gelen patlama sayısı 21’e yükseldi.

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