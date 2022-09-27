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OTOMATİK OYNAT
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Meksika’da 17 katlı binada yangın: 150 kişi tahliye edildi | Video 27.09.2022 | 23:44
01:06
Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 patlama | Video 27.09.2022 | 23:38
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Esnafın depremden kaçtığı anlar kameralara yansıdı | Video 27.09.2022 | 22:02
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Ardahan'da 5 büyüklüğünde deprem | Video 27.09.2022 | 17:49
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El frenini çekemedi, iş yerine girdi! Faciaya ramak kaldı | Video 27.09.2022 | 16:32
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Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama | Video 27.09.2022 | 16:04
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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı | Video 27.09.2022 | 14:27
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Sosyal medyada beğeni uğruna magandalık yaptılar | Video 27.09.2022 | 13:58
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Şanlıurfa’da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu: 86 gözaltı | Video 27.09.2022 | 12:54
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Kastamonu’da alevlere teslim olan 6 ev küle döndü | Video 27.09.2022 | 12:25
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Sakarya’da uyuşturucu operasyonları: 103 şüpheli yakalandı | Video 27.09.2022 | 11:45
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Müge Anlı SON BÖLÜM | 27 Eylül 2022 Salı Tamamı Kesintisiz izle! | Video 27.09.2022 | 11:44
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda son 24 saatte 2 yeni patlamanın meydana gelmesi ile bu ay yanardağda meydana gelen patlama sayısı 21’e yükseldi.