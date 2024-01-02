Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi
Erzincan’da popülasyonu artan ve yaz aylarında çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği için dert yakındıkları domuz sürüsü karla kaplı arazide havadan dron kamera ile görüntülendi.
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Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi 02.01.2024 | 08:33