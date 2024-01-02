Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi 02.01.2024 | 08:33 Erzincan’da popülasyonu artan ve yaz aylarında çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği için dert yakındıkları domuz sürüsü karla kaplı arazide havadan dron kamera ile görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çayırlı ilçesinde köyün yakınına gelen domuz sürüsü, havadan dron ile görüntülendi. Karla kaplanan arazide ilerleyen sürü daha sonra çalılıkların içerisinde yollarına devam etti.