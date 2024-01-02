Video Yaşam Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi
Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi

Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi

02.01.2024 | 08:33

Erzincan’da popülasyonu artan ve yaz aylarında çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği için dert yakındıkları domuz sürüsü karla kaplı arazide havadan dron kamera ile görüntülendi.

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Çayırlı ilçesinde köyün yakınına gelen domuz sürüsü, havadan dron ile görüntülendi. Karla kaplanan arazide ilerleyen sürü daha sonra çalılıkların içerisinde yollarına devam etti.
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