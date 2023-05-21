Popülasyonu artan domuz sürüsü böyle görüntülendi | Video 21.05.2023 | 08:48 Erzincan’da popülasyonu hızla artan ve çiftçilerin mahsullerine zarar verdiği için dert yakındıkları domuz sürüsü havadan dron ile karadan da foto kapanla görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Çayırlı ilçesinde köyün yakınına gelen domuz sürüsü, havadan dron ile görüntülendi. Arazide ilerleyen sürü daha sonra çalılıkların içerisinde yollarına devam etti. Aynı domuz sürüsü gece saatlerinde de büyükbaş hayvan leşinin yakınına kurulan foto kapan görüntülerine yansıdı.