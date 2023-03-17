Porsuk Çayı kahverengiye büründü | Video
Eskişehir'i dünden beri etkisi altına alan ve zaman zaman sağanağa dönen yağmur sonrasında şehrin merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.
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