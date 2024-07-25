Porsuk Çayı'nda tedirgin eden görüntü: Ölü balıklar yüzüyor | Video 25.07.2024 | 10:24 Aksu ve Murat dağlarından gelen suların birleşimi ile oluşan ve Kütahya Ovası'ndan geçip Eskişehir üzerinden Sakarya Nehri'e dökülen Porsuk Çayı'nın yüzeyinde sayısı her geçen gün artan ölü balıkların görüntüsü vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor. Ölümlerin sudaki oksijenin azalmasından kaynaklığı olduğu iddia edildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Eskişehir'in en önemli simgelerinden olan Porsuk Çayı yüzeyinde hareketsiz yatan balıklar dikkat çekiyor. Yaklaşık 1 haftadır daha da fazlalaşan ölü balıklar görenleri endişelendiriyor. Balık ölümlerinde en büyük etken olarak ise ısınan havalar ve bentlerin kapatılmasıyla su akışının azalması sonucu sudaki oksijen orasının düşmesinden kaynaklı olduğu düşünülüyor. Çevrede ekiplerce herhangi bir çalışmadığı görüldü. Öte yandan Porsuk Çayı üzerinde ölü balıkların yanı sıra cansız güvercin ve çöplerin yüzdüğü de dikkat çekti. Oldukça kötü görünen çay için endişe oluşturan görüntünün gün geçtikçe daha da vahimleştiği vatandaşlarca belirtildi.

"SEBEBİ SUDAKİ OKSİJEN ORANININ DÜŞMESİ"

Boş vakitlerinde Porsuk Çayı'nda balık tutan ve yaklaşık 2 haftadır cansız balıklarına çokça rastladığına değinen Şeref Özsüngü, "Ben devamlı buraya balık tutmaya dinlenmek için gelirim. Hobi olarak yapıyorum. Tuttuğum balıkları genelde salıyorum. Ama son 1-2 haftadır balık ölümleri çoğaldı. Şu anda Kentpark tarafındayız. Yukarıdan aşağıya çok miktarda ölü balık geldi. Bence sebebi sudaki oksijen oranının düşmesi ve suyu aşırı salmamaları. Çünkü tuttuğum balıklar hapiste bile öldü. Zaten su yok, yağışlarımız az. Bir de yosunların aşırı büyümesi balık ölümlerine yol açıyor. Yani suyun belirli düzenlerde açılarak balıkların yaşaması sağlanmalı. Su tutulduğu zaman akış olmadığından ve yosunlar da büyüdüğünden dolayı oksijen olayı azalıyor. Böyle olunca da balıklar üstte gezmeye başlarlar veya oksijeni sağlayamayan balıklarda ölüm başlar. Eğer ki yukarıdan atık falan atılmadıysa bu mevsim zamanında durum bu. Şu anda koku yok ama balıklar çok olursa durulmaz. O şekilde koku yapar. Şimdiden önleminin alınması gerekli. Maalesef en büyük şikayetlerimizden birisi de, bizim gençlerimiz olsun çok duyarsız. Şu güzelim piknik alanına geliyorlar, yediklerinin paketlerini, içtikleri gazoz ya da alkolün şişelerini bırakır giderler. Öyle bir zamana geldik ki. Artık uyarmak bile olmuyor. Uyardığımız zaman kavga etmek zorunda kalıyoruz. Maalesef onları biz topluyoruz. Bunun bir çaresinin bulunması lazım. Kesinlikle yasalar çıkartılıp kesinlikle halkımızın temizliğe uyması sağlanmalı" dedi.