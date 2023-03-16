Video Yaşam POS Dolandırıcıları’na 9 tutuklama! İşte suç aletleri… | Video
POS Dolandırıcıları’na 9 tutuklama! İşte suç aletleri… | Video

POS Dolandırıcıları’na 9 tutuklama! İşte suç aletleri… | Video

16.03.2023 | 11:41

Banka sistemlerinde usülsüz işlemler ve “POS Dolandırıcılığı” yaparak bankaları yaklaşık 100 milyon lira dolandıran çetenin 9 üyesi tutuklandı.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; banka sistemlerinde usülsüz işlemler ve "POS Dolandırıcılığı" yaparak bankaları yaklaşık 100 milyon lira dolandıran bir çeteyi operasyonla çökertti. İstanbul, İzmir, Adana, Tekirdağ, Kocaeli, Uşak, Batman, Elazığ ve Tunceli'de çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Çetenin 24 üyesi "Nitelikli Dolandırıcılık" operasyonunda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 39 POS Cihazı, farklı bankalara ait çok sayıda kredi kartları, 400 bin lira nakit para, 49 adet tarihi eser sikke, 3 av tüfeği, 2 pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Çete üyeleri yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 9 kişi tutuklandı. 13 kişi "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 2 kişi ise serbest kaldı. Operasyonda ele geçirilen suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

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