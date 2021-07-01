Video Yaşam Poşet içindeki düzenekle kadınların özel görüntülerini çekiyordu, yakalandı | Video

Poşet içindeki düzenekle kadınların özel görüntülerini çekiyordu, yakalandı | Video

Poşet içindeki düzenekle kadınların özel görüntülerini çekiyordu, yakalandı | Video
01.07.2021 | 10:05

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Antalya’da poşet içine ters yerleştirdiği cep telefonuyla kadınların özel görüntülerini çektiği iddia edilen kişi, esnafın şikayetiyle zabıta ekiplerince yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki halk arasında Çarşamba Pazarı olarak bilinen Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda meydana geldi. Pazar esnafı elindeki mavi renkli poşetle sürekli pazar içinde gezen bir kişiden şüphelendi. 60 yaşlarındaki kişiyi takibe alan esnaf, şahsın elindeki poşetin içinde bir kamera gördü. Bunun üzerine esnaf durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Pazar çıkışında zabıta memurunca yakalanan şahıs zabıta noktasına götürüldü. Poşeti inceleyen zabıta ekipleri gördüğü manzaraya inanamadı. Şahsın poşet içine cep telefonunu ters şekilde kartonla tutturup, alışveriş yapan kadınların özel görüntülerini çektiği ihtimali üzerinde duruluyor.

ZABITA MEMURU TEPKİSİNİ İŞE ŞU SÖZLERLE DİLE GETİRDİ:
"Adamın düzeneği kamerayı çantanın içine koyuyor kartona bu şekilde montajını yapmış pazarların içinde görüntü sağlıyor. Pazar esnafının şikayeti üzerine şahsı aldım ve malzemesine el koydum. Polisi çağırdım."

Cep telefonunda onlarca görüntü çıktığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.

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