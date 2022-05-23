Poşet poşet sikkeyle yakalandılar! Tamamı bronz ve gümüş | Video

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul'un beş farklı ilçesinde "Tarihi Eser" operasyonu düzenledi. Dedektörlerle izinsiz kaçak kazılar yapan ve buldukları tarihi eserleri "İmparator Gömüleri" diyerek internet üzerinden satmaya çalışan yedi kişi suçüstü yakalandı. Helenistik, Geç Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemleri'ne ait 12 bin 267 tarihi eser ele geçirildi. El konulan tarihi eserlerin arasında; üzerlerinde Osmanlı Padişahları ile ilgili bilgiler ve İmparator Portreleri olan bronz ve gümüş sikkeler var.

5 Mayıs ve 16 Mayıs tarihleri arasındaki seri "Tarihi Eser" operasyonlarını İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Beyoğlu, Bayrampaşa, Esenler, Pendik ve Sancaktepe İlçeleri'nde çok sayıda adrese peş peşe operasyon düzenledi. Yedi kişi "2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan dolayı gözaltına alındı.

Adreslere düzenlenen operasyonlarda Helenistik, Geç Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemleri'ne ait 10 bin 220 bronz ve gümüş sikke bulundu. Ön ve arka yüzlerinde İmparator Portreleri, Osmanlı Padişahları ile ilgili bilgiler, Arapça bazı yazılar, dönemlerin dinsel ve ekonomik özellikleri hakkında bilgiler içeren insan ve mitolojik ögelerin betimlendiği sikkeler incelemeye alındı.

Operasyonda aynı dönemlere ait olan ve izinsiz kaçak kazılarda bulunmuş olan iki bin 47 adet toprak altı malzemeler ve objeler de ele geçirildi. Yakalanan yedi şüphelinin dedektörlerle izinsiz kaçak kazılar yaparak buldukları bazı tarihi eserleri "İmparator Gömüleri" diyerek internet üzerinden satmaya çalıştıkları iddia edildi.

ÇİNİ TABAKLAR, HEYKELCİKLER...

El konulan tarihi eserler arasında tokalı ve tokasız olmak üzere süs ve ihtişamı simgeleyen metal malzemeli ve bezekli yüzükler, Geç Roma Dönemi'ne ait olan çeşitli form ve ebatlarda metal malzemeli sivri formda kama ve bıçaklar, mimari yapı malzemeleri, ok uçları, süs eşyaları, metal boncuklar, çıngıraklar, kemer tokaları, kase, vazo, tabak ve çanaklar, çini tabaklar, koç ve koyun başta olmak üzere hayvan figürlerinde heykelciklerin olduğu ifade edildi.

Gözaltına alınan yedi kişi tarafından izinsiz kaçak kazılarda dedektörlerle çıkarıldığı tespit edilen tarihi eser objelerle birlikte ele geçirilen toplamda 12 bin 267 tarihi eser İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

El konulan tarihi eserlerin detaylı incelemeler yapılabilmesi için İstanbul Arkeoloji Müze Müdürlüğü ve Türk ve İslam Müzeleri Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi. Başlatılan soruşturmalarla ilgili detaylı incelemelerin ise sürdüğü belirtildi.