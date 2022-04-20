Poşetlere doldurup kaçtı! Kimliğini tespit edip yakaladılar | Video

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; park halindeki araçlardan altı bin lira değerindeki teypleri çalan ve teypleri poşete koyarak kaçan bir kişiyi kısa sürede yakaladı.