Pozitif vakaların çıktığı kargo gemisinde mürettebat karantinaya alındı | Video
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Kocaeli'nin Körfez ilçesi açıklarına demirleyen kargo gemisinin 4 mürettebatının korona virüs testi pozitif çıktı. Temaslılarla birlikte karaya çıkartılan 12 kişi karantinaya alındı.
Edinilen bilgiye göre, Körfez ilçesi Hereke Sahili açıklarında demirlenen Panama bandıralı 'Fahriye K.' isimli kargo gemisindeki 12 kişilik mürettebatın 4'ünün korona virüs testi pozitif çıktı. 4 pozitif ile birlikte temaslı olduğu tespit edilen 8 personel de karaya çıkarıldı. Personeller karantinaya alınırken, gemide ise detaylı dezenfekte çalışması yapıldı. Öte yandan, mürettebatın karantinaya alındığı gemi havadan drone ile de görüntülendi.