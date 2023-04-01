Video Yaşam Prof. Dr. Sadettin Ökten Ramazan’ın faziletlerini anlattı: Ramazan ayı muhasebe ayıdır | Video
Prof. Dr. Sadettin Ökten Ramazan’ın faziletlerini anlattı: Ramazan ayı muhasebe ayıdır | Video

Prof. Dr. Sadettin Ökten Ramazan’ın faziletlerini anlattı: Ramazan ayı muhasebe ayıdır | Video

01.04.2023 | 18:39

Rahmet ve Mağfiret ayı Ramazan’a dair A Haber’e konuşan Prof. Dr. Sadettin Ökten yürekleri ısıtan sohbeti ile yine kalplere dokundu. Ramazan’ın faziletlerine dair bilgiler veren Ökten Ramazan ayının bir muhasebe ayı olduğunu ifade etti. İnsanın kendisiyle baş başa kalıp muhasebe yapması gerektiğini belirten Ökten, “Kendimizle baş başa kalmak demek Cenab-ı Rabbü'l-alemin ile baş başa kalmak demektir” ifadelerini kullandı.

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