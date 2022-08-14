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Psikolog Üstün Dökmen'den skandal ifade

Psikolog Üstün Dökmen'den skandal ifade "Başörtülü psikolog olmaz" | Video

14.08.2022 | 15:29

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Yakın geçmişte başörtülü öğretmenlerle ilgili skandal ifadeler kullanan TV şovmeni psikolog Üstün Dökmen, bu kez de başörtülü psikolog ve psikiyatristleri hedef aldı. Dökmen başörtüsü ile bu işi yapanların danışanlarıyla empati kuramayacağını iddia ederek birbirinden çirkin açıklamalarda bulundu. Başörtüsü takarak psikolog ve psikiyatristlik yapanları "mesleğin etiğine aykırı" davranmakla suçlayan Prof. Dr. Üstün Dökmen'e sosyal medyada büyük tepki geldi.

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