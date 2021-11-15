Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip, kendini yakmak istedi

MANİSA'da bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Dilaver S. (41) evini ateşe verdi. İfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürürken, Dilaver S. bu kez üzerine benzin döküp, kendini yakmaya kalktı. Dilaver S., polisin müdahalesi ile etkisiz hale getirilip, hastaneye götürüldü.

Bir süredir psikolojik sorun yaşadığı iddia edilen 3 çocuk babası Dilaver S., saat 09.00 sıralarında elinde içi benzin dolu pet şişe ile Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi'ndeki evinin önüne geldi. Dilaver S., 3 katlı binanın bodrum katındaki evinin penceresini ve evdeki ayakkabılığı ateşe verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri fazla büyümeden söndürdü. İtfaiyenin alevlere müdahale etmesine sinirlenen Dilaver S., bu defa kendi üzerine benzin döküp, yakmak istedi. Polis ekipleri, bir anlık dalgınlığından yararlanıp, Dilaver S.'yi etkisiz hale getirdi. Dilaver S., ambulansla sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Manisa Şehir Hastanesi'ne götürüldü.Dilaver S.'nin eşi ve 3 çocuğunun olay anında evde olmadıkları belirtildi. Olay yerine gelen Bedrettin S., oğlu Dilaver S.'ye tepki göstererek Torunlarıma zarar vermesinden korkuyorum. O nedenle evden uzaklaştırılmasını istiyorum dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.