Video Yaşam Psikolojik tedavi gören genç dehşet saçtı! Annesini öldürdü babasını yaraladı | Video
Psikolojik tedavi gören genç dehşet saçtı! Annesini öldürdü babasını yaraladı | Video

Psikolojik tedavi gören genç dehşet saçtı! Annesini öldürdü babasını yaraladı | Video

23.11.2021 | 16:13

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Kayseri’de psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Kadir Dursun, annesi Aysel Dursun’u silahla öldürüp babası Duran Dursun’u ise bıçakla yaraladıktan sonra intihara kalkıştı. Aynı silahla başına ateş eden Kadir Dursun ağır yaralandı.

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Merkez Melikgazi ilçesi Mevlana Mahallesinde yaşayan Dursun ailesi dehşeti yaşadı.

Bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen ailenin oğlu Kadir Dursun, annesini silah babasını ise bıçak yaraladı.

Annesi hayatını kaybederken babası ise ağır yaralandı. Kadir Dursun daha sonra annesini öldürdüğü silahla intihara kalkıştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, anne Aysel Dursun'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır ayarlanan baba Duran Dursun ve oğlu Kadir Dursun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Gevhernesibe Hastanesine kaldırıldı.

Baba ve oğulların sağlık durumları ciddiyetini korurken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayı haber alarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirirken ağır yaralı olan Kadir Dursun'u hastaneye sevk edilirken yakınları "O da ölsün, kurtulmasın, yaptıkları yetti artık" diyerek isyan etti.

Aysel Dursun'un cenazesi Olay Yeri İnceleme ekiplerinin kontrollerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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